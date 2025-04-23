Работу школ приостановили в Киржачском районе под Владимиром из-за детонации снарядов

Власти Владимирской области приостановили работу школ в Киржачском районе на фоне детонации боеприпасов на территории воинской части. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Авдеев.

«Школы и другие образовательные учреждения сегодня в районе не работают. Также не будет работать ряд предприятий. Просим сотрудников уточнять график у руководителей», — написал он.

Авдеев добавил, что зону чрезвычайной ситуации ограничат пределами конкретных населённых пунктов. Информацию об этом до населения доведут позднее.

«Детонация на складах постепенно завершается, но требуется проведение обследований и оценка последствий», — заключил губернатор.

Пункты временного размещения открылись на базе двух домов культуры и пяти школ в Киржаче. Размещение эвакуированных жителей проконтролирует региональная прокуратура.