Работу школ и детсадов приостановили в Западнодвинском округе Тверской области после атаки БПЛА

Детские сады временно не будут работать в Западнодвинском МО Тверской области

Работу детских садов и школ приостановили в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа во «ВКонтакте» .

«Уважаемые жители! Работа детских садов и школ на сегодня приостановлена», — заявили в пресс-службе.

Позже сообщение о приостановке работы образовательных учреждений удалили.

Также администрация сообщила о прибытии автобусов на Базарную площадь для организации эвакуации.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил об отражении силами ПВО массовой атаки беспилотников в Торопце. Он отметил, что после падения обломков начался пожар. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники спасательных служб, начали ликвидировать возгорание.

Также власти приняли решение о частичной эвакуации людей с потенциально опасной территории, на которой работают средства противовоздушной обороны. При этом ситуация контролируемая, специалисты проводят все необходимые мероприятия.