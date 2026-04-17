Работу шахты «Кыргайская» в Кузбассе приостановили

Шахта «Кыргайская» в Кузбассе временно приостановила работу из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В вентиляционном стволе на глубине более 25 метров произошло задымление. В момент ЧП в шахте находились 122 горняка, их эвакуировали. Ситуация находится на контроле МЧС, развернут штаб.

«Газовая обстановка в норме, электроснабжение не нарушено», — уточнили в ведомстве.

Для ликвидации аварии направили подразделения ВГСО и МЧС.

Ранее в Красносулинском районе Ростовской области при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте погибли один из работников, еще трое пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на производственных объектах. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ЧП, которые привели к гибели и травмированию горняков.