Работу сети алкомаркетов «Винлаб» заблокировали хакеры-шантажисты

Прекращение работы с начала недели сети алкомаркетов «Винлаб» связано с масштабной хакерской атакой. Об этом сообщила пресс-служба компании Novabev Group, владеющей магазинами.

Там подчеркнули, что до личных данных клиентов хакеры-злоумышленники не добрались.

«Наша компания столкнулась с беспрецедентной кибератакой — масштабной и скоординированной акцией, осуществленной хакерами. Несмотря на системы защиты в Novabev Group и сети „Винлаб“, злоумышленникам удалось временно нарушить работу части IT-инфраструктуры», — заявили в пресс-службе.

В компании добавили, что хакеры потребовали вознаграждение за снятие блокировки, но получили жесткий отказ.

Сейчас команда специалистов фирмы работает над решением сложившейся ситуации и для ускорения процессов привлекла сторонних экспертов.

«Коммерсант» сообщил, что сеть алкомаркетов «Винлаб» прекратила работу во всех регионах России с начала недели. Кроме того, компания приостановила онлайн-продажи, объяснив это проведением технических работ.

В середине июня группа неизвестных хакеров совершила попытку взлома системы Московского университета перед началом вступительных экзаменов. По данным компании Angara Security, отвечающей за кибербезопасность вуза, попытка взлома произошла через вредоносную программу, собиравшую логины и пароли сотрудников.