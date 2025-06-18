Хакеры чуть не взломали московский вуз

Хакеры пытались взломать систему большого московского университета перед вступительными мероприятиями в 2025 году. Об этом рассказал представитель компании в сфере кибербезопасности Angara Security в беседе с РИА «Новости» .

«Накануне старта вступительной кампании 2025/2026 годов специалисты по киберразведке Angara SOC обнаружили распространение доступа до удаленного рабочего стола крупного московского университета», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что в одном из чатов для хакеров опубликовали учетную запись удаленного рабочего стола университета.

Эксперт по киберразведке Angara SOC Иван Захаров отметил, что злоумышленники проникли в систему университета с помощью вредоносной программы, которая собирала логины и пароли сотрудников. Полученные данные затем намеревались продать третьим лицам.

Сотрудники Angara SOC своевременно обнаружили взлом и сообщили об этом администрации вуза. Утечки удалось избежать.

Ранее техдиректор IoT-направления МТС Николай Фомин заявил, что хакеры стали взламывать умные устройства в квартирах по всему миру. Зараженные гаджеты могут выполнять заданные кибермошенниками задачи.