Глава Дагестана заявил о травле жителей региона после терактов

Глава Дагестана Меликов: после терактов началась травля жителей региона

Фото: РИА «Новости»

Жителей Дагестана начали травить после терактов в Махачкале и Дербенте. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что жители Дагестана дали отпор террористам и проявили преданность ценностям добра и мира. Меликов осудил реакцию сторонних наблюдателей, которые обвиняют дагестанцев в радикализме и «смешивают преступников со всеми верующими».

Меликов предположил, что некоторые намеренно пытаются своими высказываниями обострить ситуацию. Глава Дагестана также одобрил передачу уголовного дела о терактах в Краснодарский край, чтобы «исключить субъективный фактор».

Теракты в Дербенте и Махачкале произошли 23 июня. Группу боевиков, которые сожгли синагогу, напали на православный храм и пост ДПС, организовал сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Шестерых сыновей бывшего главы района арестовали.

Идти за своими желаниями. Основательница детских образовательных центров — о формуле успеха

«Титаник» неизбежно остановится. Запад спасет только катастрофа?

«Будет покрывать грызню»: политолог Дробницкий — о возможном президентстве Камалы Харрис

Мест хватит всем? Как записать ребенка в детсад

Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте