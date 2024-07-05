Работу химического завода экстренно остановили в Ставрополье

Завод «Ставролен» на Ставрополье остановили из-за аварии на сетях

Работу завода «Ставролен» в Буденновском муниципальном округе Ставропольского края приостановили из-за аварии на электрической подстанции. Об этом в Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности главы округа Дмитрий Богданов.

По его словам, на самом производстве чрезвычайных происшествий не зафиксировали.

«Производство на заводе „Ставролен“ экстренно остановили в связи с аварийной ситуацией на электрической подстанции. <...> В Буденновске и других населенных пунктах возможны отключения электроэнергии», — предупредил Богданов.

На место ЧП уже выехали аварийные службы для устранения неисправностей. В комментариях у публикации подписчики спросили Богданова, с чем связано пламя из трубы на территории завода.

Дмитрий Богданов
Фото: Дмитрий Богданов/Telegram

«На фотографии — интенсивное горение факелов. Этот процесс связан с экстренной остановкой производства», — отметили представители администрации.

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