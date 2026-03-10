Четвероклассники массово отравились в школе в Зеленограде

В школе №853 в Зеленограде на завтраке отравились 13 четвероклассников. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В школу пригласили специалистов Роспотребнадзора. Все, что подавали на завтрак, тщательно проверят.

«От лица школы приносим извинения за сложившуюся ситуацию. Для нас безусловным приоритетом остаются безопасность и здоровье наших учеников», — подчеркнули в руководстве.

Это уже не первое отравление школьников за сегодня. Ранее в Челябинске отравились ученики и педагог частной школы. В больнице у них выявили кишечную инфекцию. Следственный комитет, прокуратура и Роспотребнадзор ведут проверку, выясняя все обстоятельства случившегося.