Работников оборонного завода экстренно эвакуировали в Екатеринбурге

Работников оборонного завода «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге экстренно эвакуировали и отвели в бомбоубежище. Об этом сообщил E1.ru .

Сотрудники рассказали, что их попросили покинуть цеха и показали дорогу к бомбоубежищу. Многие работники во время эвакуации стали звонить своим родственникам.

«Заранее не предупреждали. Муж звонил и сказал, что их по тревоге эвакуируют», — пояснила жена одного из работников «Уралтрасмаша».

Руководство предприятия уточнило, что на территории проходили учения.

Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») — единственное предприятие в России, производящее самоходные артиллерийские установки. Также в продукцию завода входят станки-качалки, трамваи и железнодорожная техника.

Ранее утечка аммиака произошла на установке испарения в филиале АО «Апатит» в Саратовской области, за помощью обратились три человека.