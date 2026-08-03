Работника ломбарда в Новосибирске задержали за кражу денег и украшений
В Новосибирске 19-летнего сотрудника ломбарда уличили в хищении денег и украшений на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Полиция выявила, что мужчина в ломбарде на улице Солидарности собрал в сумку золотые и серебряные украшения, вытащил наличные из сейфа и скрылся. Сумма ущерба превысила 2,5 миллион.
Момент кражи зафиксировали камеры. В МВД уточнили, что подозреваемый уже имел судимость за аналогичное преступление.
Мужчина спешно покинул регион, его объявили в федеральный розыск. В результате правоохранители задержали подозреваемого в Керчи.
«Юноша признался, что сдал похищенные драгоценности в скупку, а выручку потратил на личные нужды», — отметили в пресс-службе.
Задержанного отправили под стражу, против него возбудили уголовное дело по статье о краже.
Ранее в Дагестане 15-летний школьник похитил ювелирные украшения на сумму 380 тысяч рублей. Он забрался в чужой дом, похитил изделия, а затем раздал их отдыхающим на пляже.