Работника ломбарда в Новосибирске задержали за кражу денег и украшений

В Новосибирске 19-летнего сотрудника ломбарда уличили в хищении денег и украшений на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Полиция выявила, что мужчина в ломбарде на улице Солидарности собрал в сумку золотые и серебряные украшения, вытащил наличные из сейфа и скрылся. Сумма ущерба превысила 2,5 миллион.

Момент кражи зафиксировали камеры. В МВД уточнили, что подозреваемый уже имел судимость за аналогичное преступление.

Мужчина спешно покинул регион, его объявили в федеральный розыск. В результате правоохранители задержали подозреваемого в Керчи.

«Юноша признался, что сдал похищенные драгоценности в скупку, а выручку потратил на личные нужды», — отметили в пресс-службе.

Задержанного отправили под стражу, против него возбудили уголовное дело по статье о краже.

Ранее в Дагестане 15-летний школьник похитил ювелирные украшения на сумму 380 тысяч рублей. Он забрался в чужой дом, похитил изделия, а затем раздал их отдыхающим на пляже.