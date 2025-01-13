Работник МЦД пострадал при пожаре на станции Ховрино

Источник 360.ru: при пожаре на станции Ховрино в Москве пострадал человек

Ночью с 12 на 13 января на севере Москве произошел пожар на железнодорожных путях. Огонь охватил пост обогрева персонала РЖД, сообщил источник 360.ru.

Возгорание случилось в районе Западное Дегунино на станции Ховрино. Горело кирпичное здание, расположенное на полосе отвода железных дорог. Огонь охватил личные вещи и складируемое имущество на площади 10 квадратных метров.

Для тушения использовали пожарный поезд. Пострадал один человек — работник МЦД. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее пожар вспыхнул в промзоне на Рабочей улице в Химках. Загорелось помещение по производству и хранению пленки. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. К тушению привлекли 81 сотрудника МЧС и 27 единиц техники. Обошлось без пострадавших, причины возгорания устанавливаются специалистами.