«Работают сотрудники полиции». Еврейский музей в Москве закрыли для посетителей

В Москве закрыли Еврейский музей и Центр толерантности для посетителей. Внутри работают правоохранители, сообщили РИА «Новости» в его пресс-службе .

«Оба входа музея закрыты. На территорию никого не пускают. Внутри работают сотрудники полиции», — процитировало агентство представителя культурного учреждения.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в Еврейском музее организовали проверку из-за поступившего сигнала об угрозе и обнаружении около входа в здание на улице Образцова подозрительного предмета.

Очевидцы рассказали журналистам, что к музею стянулись автомобили полиции, скорой и машина разминирования. Также на место прибыли кинологи.

Недавно на станции метро «Волгоградский проспект» в Москве из-за подозрительной тележки, обмотанной скотчем, полицейские оцепили часть платформы. Прибывшие на место специалисты вскоре выяснили, что в хозяйственной сумке никаких опасных предметов не было.