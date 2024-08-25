«Работают сотрудники полиции». Еврейский музей в Москве закрыли для посетителей

В Москве закрыли Еврейский музей, внутри работают полицейские

Фото: РИА «Новости»

В Москве закрыли Еврейский музей и Центр толерантности для посетителей. Внутри работают правоохранители, сообщили РИА «Новости» в его пресс-службе.

«Оба входа музея закрыты. На территорию никого не пускают. Внутри работают сотрудники полиции», — процитировало агентство представителя культурного учреждения.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в Еврейском музее организовали проверку из-за поступившего сигнала об угрозе и обнаружении около входа в здание на улице Образцова подозрительного предмета.

Очевидцы рассказали журналистам, что к музею стянулись автомобили полиции, скорой и машина разминирования. Также на место прибыли кинологи.

Недавно на станции метро «Волгоградский проспект» в Москве из-за подозрительной тележки, обмотанной скотчем, полицейские оцепили часть платформы. Прибывшие на место специалисты вскоре выяснили, что в хозяйственной сумке никаких опасных предметов не было.

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