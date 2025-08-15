Рабочий завода задохнулся в кукурузе в Приморском крае

Baza: заводчанин в Приморье умер после того, как на него посыпалась кукуруза

В Приморском крае работник завода скончался после того, как его засыпало кукурузой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным источника, начальник предприятия поручил работникам войти в силос и проверить остатки зерна.

Один из рабочих вошел в помещение, постучал по кукурузе, после чего его с головой завалило зерном. Мужчину удалось вытащить из силоса, но спасти пострадавшего не успели, так как его легкие забились кукурузой.

Начальника предприятия признали виновным в ситуации, его приговорили к 1,6 года лишения свободы условно. Также подсудимый на тот же срок не сможет работать на смежных должностях.

Около недели назад на 44-летнего мастера челябинского завода рухнула металлическая балка. Мужчина погиб на месте, СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности при работах по эксплуатации крана.