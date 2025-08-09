Рабочего убило балкой на челябинском заводе

Металлическая балка рухнула на 44-летнего мастера в одном из производственных цехов завода в Челябинске. Мужчина скончался на месте, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Следствие установило, что балка упала из-за нарушения правил безопасности при ведении работ по эксплуатации крана. СК возбудил уголовное дело. Он установит все обстоятельства гибели рабочего.

«В настоящее время следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Новосибирске жертвой правил безопасности при ведении строительных работ стал 17-летний подросток. Юноша упал в неогороженную траншею для замены труб на теплотрассе Дзержинском районе и погиб.

Следователи выяснили, что рабочие коммерческой структуры оставили опасную яму без предупреждающих знаков и ограждения. СК возбудил уголовное дело. Расследование взяла на контроль региональная прокуратура.