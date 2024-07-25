Рабочий застрял в емкости из-под топлива в Северном Бутове

Источник 360.ru: рабочий почувствовал себя плохо при чистке емкости в Москве

Фото: РИА «Новости»

На юго-западе Москвы рабочему потребовалась помощь спасателей во время очистки емкости из-под топлива. Он почувствовал себя плохо и не смог самостоятельно выбраться, сообщил источник 360.ru.

Звонок поступил 25 июля в 08:39 со Старобитцевской улицы в Северном Бутове. Мужчина залез в емкость объемом 10 тонн из-под солярки, чтобы почистить ее от остатков топлива. Однако во время работы он почувствовал себя плохо и не смог выйти наружу.

В Приморье произошел пожар в больнице. Загорелась палата интенсивной терапии в отделении реанимации. Пациентов вывезли в другие помещения, спасатели потушили огонь. Началась доследственная проверка. Видео из обгоревшего помещения показала прокуратура.

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