Появилось видео из обгоревшей палаты интенсивной терапии в приморской больнице

Прокуратура Приморья: в отделении реанимации больницы в Артеме произошел пожар

В горбольнице № 2 в Артеме произошел пожар. Загорелась палата интенсивной терапии в отделении реанимации. Пациентов оперативно эвакуировали. Прокуратура Приморского края показала последствия возгорания.

Огонь на первом этаже вспыхнул 25 июля около 11 часов утра (четырех часов по московскому времени). Возгорание произошло в палате интенсивной терапии, его площадь достигла 10 квадратных метров. Сотрудники перевезли пациентов в другие помещения, пожар потушили.

«Прокуратура Артема даст оценку полноте мер, принимаемых к соблюдению требований пожарной безопасности на объекте здравоохранения, а также проконтролирует законность итогового решения по результатам доследственной проверки», — сообщила пресс-служба.

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