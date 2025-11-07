Рабочий упал во время спуска по простыням с четвертого этажа дома в Красноярске

Падением закончился спуск из окна четвертого этажа жилого дома в Красноярске по веревке из простыней для ремонтного рабочего. Как сообщил Telegram-канал Kras Mash , мужчина упал на козырек подъезда и получил серьезные травмы.

В съемной квартире ремонтников запер бригадир. Двое из команды решили выбраться самостоятельно и связали веревку из постельного белья.

Один достиг земли без проблем, а второй не удержался и упал. Его забрала в больницу прибывшая на место бригада скорой помощи.

В пресс-службе краевого главка МВД подтвердили, что получили сообщение из медицинского учреждения, что к ним поступил выпавший из окна мужчина. Правоохранители начали проверку, по итогам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.

В конце октября московские полицейские обнаружили труп на козырьке подъезда дома на улице Борисовские Пруды. Как сообщил источник 360.ru, на теле правоохранители увидели травмы, свойственные для падения с большой высоты.