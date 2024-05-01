Рабочий упал в шахту лифта в московском бизнес-центре | 360°

Эксклюзив 01 мая 2024, 11:51 Рабочий упал в шахту лифта в московском бизнес-центре Источник 360.ru: рабочий упал в шахту лифта в БЦ на Краснопресненской набережной РИА «Новости»

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Рабочий упал в шахту лифта в здании бизнес-комплекса на Краснопресненской набережной в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Отмечается, что это произошло около 11:00. Высота составляла до полутора метров. Сотрудники охраны помогли мужчине выбраться до приезда экстренных служб. Медики и представители МЧС прибыли на место, врачи осмотрели пострадавшего. Его отвезли в Боткинскую больницу. Подробностей о состоянии мужчины нет.

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В конце апреля в шахту лифта в Москве рухнула женщина. Это случилось в доме на улице Малыгина. По предварительным данным, туда же упал мужчина, но он выбрался сам. На место выезжала бригада скорой помощи. О состоянии пострадавших информации не поступало.

В начале того же месяца падение 23-летнего рабочего в шахту лифта в строящемся доме в Москве на Фестивальной улице закончилось трагически. Строитель погиб. Подробностей ЧП не приводилось.