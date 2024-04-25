Женщина рухнула в шахту лифта в Москве | 360°

25 апреля 2024, 11:41
Женщина рухнула в шахту лифта в Москве
Источник 360.ru: женщина упала в шахту лифта в Москве
В Москве женщина упала в шахту лифта в доме на улице Малыгина. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
По предварительным данным, также в шахту упал мужчина, но он смог выбраться самостоятельно. На место ЧП прибыли сотрудники скорой помощи, состояние пострадавших на данный момент неизвестно.
Реклама
В начале апреля рабочий в Москве умер после падения в шахту лифта в строящемся доме.
Женщины
Москва
Реклама
Реклама