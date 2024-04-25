Женщина рухнула в шахту лифта в Москве | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 11:41 Женщина рухнула в шахту лифта в Москве Источник 360.ru: женщина упала в шахту лифта в Москве РИА «Новости»

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В Москве женщина упала в шахту лифта в доме на улице Малыгина. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, также в шахту упал мужчина, но он смог выбраться самостоятельно. На место ЧП прибыли сотрудники скорой помощи, состояние пострадавших на данный момент неизвестно.

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В начале апреля рабочий в Москве умер после падения в шахту лифта в строящемся доме.