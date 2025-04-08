Рабочий упал в котлован на стройке в Москве

Утром во вторник на одном из строящихся объектов в Зеленограде рабочий упал в котлован. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
Пострадавшего извлекли на поверхность его коллеги, открытых переломов при осмотре мужчины не обнаружили, уточнил собеседник 360.ru.
На место происшествия вызвали скорую помощь. Все обстоятельства происшествия уточняются.
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