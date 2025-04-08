Рабочий упал в котлован на стройке в Москве

Источник 360.ru: на стройке в Зеленограде рабочий упал с высоты в котлован

Фото: РИА «Новости»

Утром во вторник на одном из строящихся объектов в Зеленограде рабочий упал в котлован. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Пострадавшего извлекли на поверхность его коллеги, открытых переломов при осмотре мужчины не обнаружили, уточнил собеседник 360.ru.

На место происшествия вызвали скорую помощь. Все обстоятельства происшествия уточняются.

В январе на стройплощадке рабочий сорвался с башенного крана в Новосибирске.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте