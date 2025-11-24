Рабочий сорвался в шахту лифта с четвертого этажа на севере Москвы

Источник 360.ru: рабочий упал в шахту лифта в Тимирязевском районе Москвы

Рабочий упал с высоты четвертого этажа в доме Тимирязевского района Северного административного округа Москвы на улице Прянишникова. О ЧП сообщил источник 360.ru.

Мужчина проводил работы в шахте лифта и сорвался вниз. Как стало известно, рабочий выжил, но находится в тяжелом состоянии.

Подробности и обстоятельства происшествия выясняются. Официальная информация о случившемся пока не поступала.

Ранее рабочий погиб при падении в шахту лифта на стройке в Москве. ЧП произошло на 5-й Магистральной улице. Прокуратура взяла ход и результаты проверки происшествия под свой контроль.