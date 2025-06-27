Рабочий погиб при падении в шахту лифта на стройке в Москве

В Москве рабочий погиб при падении в шахту лифта. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Мужчина 1971 года рождения рухнул в лифтовую шахту на строительном объекте на 5-й Магистральной улице.
«На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Савеловского межрайонного прокурора Андрей Возняк», — добавили в ведомстве.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.
Несколько дней назад в Махачкале сорвался лифт с людьми — в кабине находились девять человек. Пятерых, в том числе одного ребенка, госпитализировали. Состояние пострадавших оценили как средней степени тяжести. Правоохранители организовали проверку для установления обстоятельств случившегося.
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