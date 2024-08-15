Рабочий погиб в результате падения высотного крана в Москве

Источник 360.ru: при падении высотного края в Москве погиб один человек

Фото: РИА «Новости»

Один человек скончался в результате падения высотного 35-метрового крана на стройке в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП произошло в районе дома 14 по Остафьевскому шоссе. Еще один человек пострадал, его доставили в больницу, врачи выявили перелом левого бедра и ребра. Подробности происшествия выясняются.

По предварительной информации, кран упал в момент, когда рабочие занимались ремонтными работами.

Официально эти данные пока не подтверждали.

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