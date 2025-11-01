Рабочий погиб после падения с крыши в Химках

В Химках при падении с крыши пятиэтажного жилого дома погиб один рабочий, еще один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По предварительным данным, 31 октября 2025 года, около 12:00, двое рабочих сорвались с крыши при установке снегозадержателей на пятиэтажном доме на проспекте Мира.

«В результате один мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, другой в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в прокуратуре.

Химкинская городская прокуратура проведет проверку и установит обстоятельства произошедшего, а также оценит законность привлечения пострадавших к работе. Также будет проверено соблюдение работодателем норм охраны труда и техники безопасности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее рабочий погиб на стройплощадке космодрома Восточный. Он монтировал потолочные панели, но потерял равновесие и упал с высоты 38 метров. Полученные им травмы оказались смертельными.