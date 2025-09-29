Рабочий погиб на стройке космодрома Восточный

Рабочий погиб на стройплощадке космодрома «Восточный». Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Амурской области.

Он монтировал панели потолка, но не удержал равновесия и упал с 38 метров. Полученные травмы оказались смертельными. Федерация пообещала помочь в расследовании происшествия.

Ранее двое рабочих погибли на востоке Москвы при реконструкции здания школы. Обрушились конструкции между четвертым этажом и кровлей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть людей. Для поисковых работ в здании пришлось применить гидравлический домкрат, чтобы избежать новых обрушений.