Конструкции горнолыжного комплекса обрушились в Красногорске

Во время разборки горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске произошло обрушение конструкций. Об этом сообщило агентство «Москва» .

На место ЧП прибыла скорая. Подробности произошедшего издание не привело. На опубликованных кадрах видно, что возле горнолыжного комплекса находятся медики.

Ранее в Башкирии рухнул строительный кран. ЧП произошло на строительной площадке на территории жилого комплекса «Миловские просторы» под Уфой. Конструкция упала на проезжую часть. В результате обрушения никто не пострадал, здания и автомобили кран не задел. В МЧС сообщили, что он рухнул при транспортировке к месту стройки.