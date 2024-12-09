Во время разборки горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске произошло обрушение конструкций. Об этом сообщило агентство «Москва».
На место ЧП прибыла скорая. Подробности произошедшего издание не привело. На опубликованных кадрах видно, что возле горнолыжного комплекса находятся медики.
Ранее в Башкирии рухнул строительный кран. ЧП произошло на строительной площадке на территории жилого комплекса «Миловские просторы» под Уфой. Конструкция упала на проезжую часть. В результате обрушения никто не пострадал, здания и автомобили кран не задел. В МЧС сообщили, что он рухнул при транспортировке к месту стройки.
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Конструкции горнолыжного комплекса обрушились в Красногорске
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