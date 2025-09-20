Рабочий погиб под бетонной плитой на стройплощадке школы в Москве

В Москве рабочие оказались под завалами после обрушения пролетов школы

На стройплощадке школы на улице Хромова в Москве на рабочих упала бетонная плита. Подробности 360.ru сообщил источник.

Произошло обрушение перекрытий в строящемся здании. Повреждены подвал, первый и второй этажи. Одного человека достали из-под обломков и передали медикам.

Спасатели приступают к извлечению второго рабочего. По предварительным данным, он погиб.

Причины ЧП выясняются. Информация уточняется. Спасатели также укрепляют перекрытия, чтобы их самих не накрыло во время работы.

Ранее рабочий погиб при падении в шахту лифта на стройке в Москве. Расследованием происшествия занялась прокуратура.