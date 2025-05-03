Рабочий погиб из-за обвала грунта в Геленджике, под завалом остались люди

Во время строительно-монтажных работ на склоне в Геленджике обвалился грунт. В результате один рабочий погиб, еще несколько человек оказались под завалами. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.
По его данным, один строитель выжил. Еще двоих завалило грунтом, их разыскивают спасатели. По информации РЕН ТВ, все рабочие являются уроженцами Киргизии.
В результате обрушения обвалилась часть стены. Никто из жильцов не пострадал, потому что они жили в другой части дома. Им предложили переехать маневренный фонд, но они отказались. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.
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