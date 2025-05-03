Рабочий погиб из-за обвала грунта в Геленджике, под завалом остались люди

РЕН ТВ: на склоне в Геленджике обвалился грунт, погиб человек

Во время строительно-монтажных работ на склоне в Геленджике обвалился грунт. В результате один рабочий погиб, еще несколько человек оказались под завалами. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ .

По его данным, один строитель выжил. Еще двоих завалило грунтом, их разыскивают спасатели. По информации РЕН ТВ, все рабочие являются уроженцами Киргизии.

Ранее в Калининграде частично рухнул аварийный многоквартирный дом. Здание находится в поселке Константиновка, к моменту ЧП в нем жили три семьи.

В результате обрушения обвалилась часть стены. Никто из жильцов не пострадал, потому что они жили в другой части дома. Им предложили переехать маневренный фонд, но они отказались. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.