Рабочий погиб из-за обвала грунта в Геленджике, под завалом остались люди

РЕН ТВ: на склоне в Геленджике обвалился грунт, погиб человек

Фото: РИА «Новости»

Во время строительно-монтажных работ на склоне в Геленджике обвалился грунт. В результате один рабочий погиб, еще несколько человек оказались под завалами. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

По его данным, один строитель выжил. Еще двоих завалило грунтом, их разыскивают спасатели. По информации РЕН ТВ, все рабочие являются уроженцами Киргизии.

Ранее в Калининграде частично рухнул аварийный многоквартирный дом. Здание находится в поселке Константиновка, к моменту ЧП в нем жили три семьи.

В результате обрушения обвалилась часть стены. Никто из жильцов не пострадал, потому что они жили в другой части дома. Им предложили переехать маневренный фонд, но они отказались. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.

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