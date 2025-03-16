Аварийный дом рухнул вместе с людьми под Калининградом

Обрушение многоквартирного дома произошло в Калининградской области. Жильцы не пострадали, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в ночь на 8 марта в поселке Константиновка в доме по улице Центральной. Часть стены обвалилась, обнажив внутренние конструкции.

Постройку признали аварийной и жильцы ждали расселения. К моменту обрушения в двухэтажном доме жили только три семьи. Им предложили переехать в помещения от маневренного фонда, но такой вариант людей не устроил.

В рухнувшей части здания никто не жил. Теперь прокуратура ускорит расселение. Следственный комитет по Калининградской области завел уголовное дело о халатности.

Ранее во Владивостоке рухнула часть подпорной стены. В результате повреждения получили три автомобиля. Прокуратура проводит проверку.