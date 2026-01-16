Рабочий лишился ноги после нападения стаи бездомных собак в Татарстане

В Татарстане свора бездомных собак напала на рабочего на мусорном полигоне. Мужчина попал в реанимацию и лишился ноги. Об этом сообщило KP.RU .

В Нижнекамском районе Татарстана 3 декабря 2025 года рабочий стал жертвой нападения стаи бездомных собак. Животные напали на него на площадке складирования мусора ООО «Полигон НК» около деревни Сарсаз-Бли.

Псы отгрызли ему ногу, стопа висела на лоскуте кожи, но мужчина выжил. Рабочего доставили в больницу с множественными телесными повреждениями, пострадали голова и голени. Несколько недель он провел в реанимации.

«На данный момент пациент находится в травматологическом отделении под наблюдением врачей, состояние оценивается как удовлетворительное. Проходит курс ранней реабилитации», — рассказали врачи.

Как сообщил KazanFirst источник, мужчине ампутировали по колено одну ногу.

Прокуратура республики организовала проверку, выявлены многочисленные нарушения на уровне местных властей и руководства полигона. В частности, с пострадавшим не оформили трудовой договор, к работе его допустили без прохождения обучения.

Возбуждено уголовное дело о халатности. Идет расследование.

Ранее в Татарстане скончалась девятилетняя школьница, ставшая жертвой нападения своры бродячих собак.