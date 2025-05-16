Рабочих семи шахт в Кузбассе начали эвакуировать из-за энергоаварии

В Кузбассе эвакуируют шахтеров семи шахт из-за энергоаварии. Об этом со ссылкой на данные МЧС сообщил «Интерфакс».

«Из шести шахт люди выведены на поверхность, на шахте имени Кирова 280 человек выводятся на поверхность, пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе «Россети Сибирь» заявили, что из-за срабатывания защиты отключилась воздушная линия электропередач напряжением 110 киловольт. Сейчас специалисты выясняют причины сбоя. Электрики подключают потребителей к резервной схеме электроснабжения.

«Энергетики „Россети Сибирь“ в минимальные сроки восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района. Все потребители переведены на резервную линию 110 киловольт, все шахты запитаны», — сообщили в компании.

Ранее на шахте «Шерегешская» в Кузбассе произошел внезапный выброс воды с глиной. Это вызвало обвал породы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.