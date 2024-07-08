Один погиб, трое — в тяжелом состоянии. В Башкирии рабочие отравились неизвестным газом

Четверо мужчин отравились неизвестным газом на ферме в Башкирии

Фото: РИА «Новости»

Один человек погиб и троих госпитализировали в тяжелом состоянии в результате отравления неизвестным газом в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

ЧП произошло во время проведения работ в колодце на ферме в селе Тайняшево.

«Под поилкой для животных четверо мужчин при проведении работ в колодце с техническим узлом водоснабжения фермы отравились неизвестным газом», — отметили в министерстве.

На место происшествия выехала оперативная группа МЧС России. Проводятся оперативно‐следственные мероприятия.

Ранее в Башкирии загорелся пассажирский автобус, перевозивший 43 туристов по маршруту Челябинск — Шульган-Таш.

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