Рабочему оторвало палец аппаратом для снятия штукатурки на стройке в Москве

Рабочий пострадал на одной из строек в Москве, ему оторвало палец. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.
ЧП произошло на улице Хабарова. Во время работ по снятию штукатурки рука мужчины угодила в аппарат. Очевидцы помогли ему освободить зажатые пальцы и оказали первую помощь до прибытия медиков.
Врачи доставили пострадавшего в пункт скорой медицинской помощи, где диагностировали ему травматическую ампутацию третьего пальца левой руки.
В августе москвичу оторвало палец взрывом петарды. Пострадавшему оказали первую помощь и передали медикам скорой, им оказался 42 летний мужчина.
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