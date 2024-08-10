Москвичу оторвало палец взрывом петарды

Источник 360.ru: взорвавшаяся в руках петарда оторвала палец мужчине в Москве

Фото: РИА «Новости»

Петарда взорвалась в руке мужчины в центре Москвы. Взрывом ему оторвало указательный палец, сообщил источник 360.ru.

Пол словам собеседника издания, петарда взорвалась в музыкальном клубе в Староваганьковском переулке. Мужчине повредило руку. Прибывшие спасатели констатировали травматическую ампутацию указательного пальца правой руки. Оторванный палец найти не удалось. Пострадавшему оказали первую помощь и передали медикам скорой, им оказался 42 летний мужчина.

С этого же адреса поступило сообщение о взрыве и угрозе людям. Спасатели установили, что задымления и возгорания в помещении нет, повреждений также не нашли.

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