Подросток погиб в яме на теплотрассе в Новосибирске

Выкопанная рабочими траншея для замены труб на теплотрассе стала местом гибели 17-летнего подростка в Новосибирске. При падении в неогороженную яму молодой человек получил смертельные травмы. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК .

В ведомстве уточнили, что ремонтом теплотрассы в Дзержинском районе Новосибирска занималась коммерческая структура. Яму рабочие выкопали в период с 15 по 19 мая и оставили траншею без ограждения и предупреждающих знаков.

После гибели подростка следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Криминалисты приступили к выяснению всех обстоятельств происшествия и провели обыск с изъятием документов в офисе отвечающей за замену труб компании.

Расследование уголовного дела под свой контроль взяла прокуратура Дзержинского района Новосибирска.

В начале апреля житель города Конаково в Тверской области утонул в выкопанной коммунальщиками на время ремонта яме с водой. Региональная прокуратура начала проверку для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.