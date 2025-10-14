Рабочего придавило лифтом в МГТУ имени Баумана

В учебно-лабораторном корпусе МГТУ имени Баумана на Рубцовской набережной в Москве рабочего придавило лифтом. Об этом сообщил источник 360.ru. По его данным, мужчина погиб.

Представитель экстренных служб уточняет, что на место происшествия вызывали бригаду скорой помощи. По предварительной информации, пострадавший находился в сознании, но не мог выбраться самостоятельно.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее, в марте сообщалось, что гранитная стела рухнула на рабочего в Москве. Памятник упал на ногу мужчине, пострадавшего придавило к земле. Затем мужчину госпитализировали, его забрала бригада скорой помощи.