Рабочего насмерть придавило на стройке на севере Москвы

На одной из строек на севере Москвы рабочий погиб после того, как его придавило бетонным блоком. Об этом 360.ru сообщил источник.
ЧП произошло на объекте в районе дома 2/1 по Алтуфьевской улице при разборе бытовки. Заявитель сообщил, что 45-летнего мужчину завалило во время работ.
Прибывшие на место экстренные службы извлекли тело потерпевшего и констатировали его смерть.
Около двух недель назад рабочие провалились в котлован на востоке Москвы, один из них погиб.
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