Рабочего насмерть придавило на стройке на севере Москвы

Источник 360.ru: рабочего насмерть придавило бетонным блоком на стройке в Москве

На одной из строек на севере Москвы рабочий погиб после того, как его придавило бетонным блоком. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП произошло на объекте в районе дома 2/1 по Алтуфьевской улице при разборе бытовки. Заявитель сообщил, что 45-летнего мужчину завалило во время работ.

Прибывшие на место экстренные службы извлекли тело потерпевшего и констатировали его смерть.

Около двух недель назад рабочие провалились в котлован на востоке Москвы, один из них погиб.