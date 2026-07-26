Пыльная буря накрыла Саратов и Энгельс

Сильная пылевая буря пронеслась над Саратовом и его городом-спутником Энгельсом в воскресенье около полудня. Впечатлениями от природного явления поделились с 360.ru местные жители.

По ее словам одной из горожанок, зрелище было эпичное. Небо заволокло желто-красной дымкой, видимость была очень слабая. Сильный ветер нес тучи пыли, заслоняющие небо. При этом на улице стоит сорокаградусная жара.

Саратовцы делятся в соцсетях фотографиями и видеозаписями бури и ее последствий. Все вокруг покрыто толстым слоем пыли, под которым невозможно различить, например, цвет автомобиля.

Впрочем, буря задела только часть территории. Жительница Саратова, живущая на берегу Волги, рассказала, что в ее районе ничего подобного не было.

«У нас был сильный ветер — и все», — рассказала она.

Ранее в Ростове-на-Дону прошел сильный ураган. В городе упали тысячи деревьев, десятки людей обратились за медицинской помощью возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.