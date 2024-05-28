ПВО ночью отразила новый удар ВСУ по Луганску

В ночь на 28 мая украинские боевики, предположительно, попытались ударить по спасателям, работавшим на месте предыдущего удара ВСУ в Луганске. Об этом в Telegram-канале написал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.

Около 23:41 он сообщил, что по Луганску ударили дальнобойными боеприпасами — возможно, с кассетной боевой частью. Взрывы — как минимум два громких и серия хлопков — раздались на окраине восточных кварталов города. Сведений о жертвах и раненых не поступало. На место прибыли наряды МЧС.

Затем, в 00:05, Мирошник отметил, что местные жители заявили еще о двух громких прилетах в том же районе.

«Не исключен повторный удар по месту где работают спасатели ликвидирующие последствия недавней ракетной атаки», — добавил посол.

Подробностей о происшествии не приводилось.

О вечернем ракетном ударе по Луганску также информировал глава ЛНР Леонид Пасечник. По его данным, после атаки «началось возгорание». Где именно, Пасечник не уточнил.