Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле

Российский лидер Владимир Путин принес соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Дельси Родригес в связи с произошедшим накануне землетрясением. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин от имени граждан России выразил солидарность и поддержку дружественному венесуэльскому народу. Он попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. Два мощных толчка с промежутком 39 секунд вызвали разрушения в столице и нескольких штатах. Известно о 32 погибших и более 700 пострадавших, продолжаются работы по разбору завалов.