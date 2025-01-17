Россия и Иран договорились не помогать агрессору в случае нападения

Если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не будет оказывать помощь агрессору, способствующую ее продолжению. Такой пункт обозначили в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны также условились укреплять взаимодействие в области безопасности и обороны и усиливать сотрудничество между спецслужбами.

Россия и Иран станут оказывать друг другу помощь в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве страны заключили на 20 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды.

Президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан 17 января подписали документ после переговоров в Москве.

Путин назвал прорывным новое соглашение с Ираном, отметив, что договор поможет государствам создать дополнительные условия для взаимодействия.