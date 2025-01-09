Путин подтвердил, что с ликвидацией последствий ЧП в Черном море будет много проблем

Путин: с устранением разлива мазута в Керченском проливе будут сложности

В ходе ликвидации последствий разлива мазута после крушения танкеров в Черном море возникнет множество проблем. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Здесь проблем, повторяю, много — и технических, и финансовых, и технологических», — подчеркнул он.

Глава государства назвал разлив нефтепродуктов серьезным экологическим вызовом для России. Он потребовал разработать план для подъема затонувших судов и сделать все возможное, чтобы не произошла повторная утечка мазута.

Также Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову регулярно докладывать о мерах по ликвидации последствий ЧП.

Два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Из-за ЧП в Черное море попало порядка 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В январе пятна заметили в Крыму: на побережье Севастополя, Судака и Евпатории. Для поиска мазутных пятен в Черном море одновременно задействовали до 60 кораблей.