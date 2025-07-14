Путевая машина раздавила человека на железной дороге в Алтайском крае

На станции Алтайская в Сибири маневровый тепловоз с путевой машиной раздавил сотрудника транспортной компании. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем смерть человека. Когда установят обстоятельства произошедшего, решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее локомотив с тремя товарными вагонами сошел с рельсов во время маневров в Новосибирской области. Никто не пострадал, но ущерб объектам инфраструктуры и владельцам локомотива и вагонов оценили более чем в три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.