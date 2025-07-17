Пулково возобновил штатную работу после угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сняли введенные ранее ограничения на полеты самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Кореняко подчеркнул, что изменения в работе аэропорта произошли для обеспечения безопасности полетов. Из-за временно действовавших ограничений два борта, летевшие в Санкт-Петербург, приземлились на территории запасного аэродрома.

Представитель Росавиации заключил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта делают все возможное ради обеспечения безопасности полетов — это приоритет.

Сообщение о введении ограничений в аэропорту Пулково Кореняко опубликовал в 05:08 утра по московскому времени. Спустя полтора часа он заявил, что в аэровокзале начался «прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами».