Росавиация: Аэропорт Пулково начал принимать рейсы
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге снова начал принимать рейсы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — написал Кореняко.
В петербургском аэропорту Пулково задержали около 60 рейсов после введения временных ограничений. На запасные аэродромы ушли 39 самолетов.
Аэропорт работал в условиях ограничений около 18 часов. За это время, согласовав с ведомствами, воздушная гавань приняла 65 рейсов и отправила 63. Более 17 тысяч пассажиров прошли обслуживание.
В Ленобласти утром объявили опасность БПЛА. Над портом Усть-Луга уничтожили 10 украинских беспилотников.