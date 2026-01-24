Птица, которая не хотела обратно. Страус сбежал с фермы в Ленобласти

Страус сбежал с частной экофермы в Ленинградской области во время новогодних праздников. Как рассказала 360.ru владелица фермы, побег произошел 6 января во время кормления.

Дверь в вольер оказалась неплотно закрыта, она распахнулась, и страус воспользовался моментом, выбежав за пределы территории.

«Мы ловили, потом соседи присоединились», — сказала хозяйка.

Поймать птицу удалось лишь спустя несколько часов — к поискам подключились не только хозяева, но и соседи из ближайших деревень.

В октябре в Санкт-Петербурге поймали индийскую птицу калао, сбежавшую из Ленинградского зоопарка. Птица вырвалась на свободу, когда животных переводили на зимнее место. Позже ее заметили ее у станции метро «Чкаловская». Когда птица опустилась на дерево и была менее активна, чем обычно, ее поймали.