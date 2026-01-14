От голода ели друг друга. В Перми над собаками издевались в приюте для животных

В Перми завели дело о жестоком обращении после проверки собачьего приюта

Более 30 мертвых и 50 истощенных собак нашли пермские зоозащитники в одном из частных приютов города. Как рассказала 360.ru волонтер Елена, обозленные от голода животные бросались друг на друга и пытались загрызть.

По ее словам, 12 января в одной из групп, посвященной помощи животным, она увидела объявление о том, что требуется помощь с вывозом и передержками собак.

В публикации шла речь о приюте, у которого уже была дурная слава.

«Многие животные были мертвы, другие на последнем издыхании. Они были заперты в вольерах, их не кормили. Нам помогал мужчина из муниципального приюта, и у него на глазах были слезы. Он сказал, что никогда не видел такого ужаса», — сказала собеседница 360.ru.

Президент фонда, к которому относится приют, пыталась прогнать волонтеров с территории организации.

Однако часть пострадавших собак все же удалось вывезти, их пытаются спасти, но состояние оставляют желать лучшего.

Пермская полиция завела уголовное дело о о жестоком обращении с животными. Правоохранители назначили экспертизы и проводят дознание.

«Лица, которые могут быть причастны к деятельности организации по содержанию животных, были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что расчлененные останки собаки и странный кинжал нашли на юго-западе Москвы.