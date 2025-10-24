Психолог рассказал о последнем разговоре с пропавшей Усольцевой

Перед исчезновением в тайге с мужем и пятилетней дочерью Ирина Усольцева рассказывала духовной наставнице о своем психологическом состоянии. Об этом психолог Марии Шрайнер сообщила в беседе с aif.ru.

«В последнем сообщении Иры, которое она мне написала, она ясно говорит о своем состоянии», — сказала она.

По словам Шрайнер, люди высказывают о семье Усольцевых разные версии и мифы, которые не относятся к реальности. Она отметила, что у пропавших супругов были хорошие и устойчивые отношения.

Усольцева увлекалась психологией и духовными практиками. Особенно ее привлекала медитация Кали, которая якобы помогает отпустить негативные эмоции и провести глубокий детокс сознания. Именно эту практику женщина выполняла незадолго до исчезновения.

Ранее стало известно, что рядом с местом пропажи семьи Усольцевых исчез 54-летний мужчина. Он ушел на рыбалку и перестал выходить на связь. Спасатели ищут рыбака четыре дня.