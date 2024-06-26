«Психанул, нажал на газ». Стали известны возможные причины смертельного ДТП в Краснодаре

Разбившийся на парковке в Краснодаре водитель помогал наркозависимым людям. В машине вместе с ним на момент аварии находилась его возлюбленная и ее ребенок. Об этом 360.ru рассказал друг покойного.

Он предположил, что погибший мужчина просто отвлекся из-за ссоры со своей возлюбленной, которая не развелась с супругом.

«Да, он на ней не женат, но они вместе не проживали. А с тем (мужем — прим. ред.) она еще просто не развелась, вот и все. Возможно, именно из-за этого и была ругань», — указал собеседник 360.ru.

Мужчина добавил, что ДТП могло произойти по случайности — водитель из-за захвативших его эмоций разогнался и не смог затормозить.

«Там просто три-пять метров и обрыв. Если разогнался, то даже тормоза никакие не нажмешь. На видео видно, что он нажимает тормоза, в самом конце. Я думаю, что он просто отвлекся на эмоциях, психанул, нажал на газ, а потому уже ничего сделать не смог», — прокомментировал он.

Друг покойного признался, что погибший уже на протяжении долгого времени не принимал запрещенные вещества. Он также исключил версию с суицидом.

«Не наркотики — это 100%. Он их не употреблял уже продолжительное время и сам занимался помощью наркозависимым. <…> То, что про суицид [говорят] — это не про него. Это случайность», — заключил мужчина.

Автомобиль BMW X6 выпал 25 июня с третьего этажа парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре. Водитель и двое пассажиров погибли на месте.