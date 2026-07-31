Прыгающие с заброшек роупджамперы привлекли внимание полиции Анапы

Организаторы аттракциона роупджампинга — прыжков со страховкой с высоты — в анапском поселке Сукко привлекли внимание полиции. В пресс-службе МВД Краснодарского края сообщили, что участников экстремального отдыха проверят на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сотрудники ведомства натолкнулись на разошедшееся в социальных сетях видео, где молодые люди прыгают с высоты заброшенных зданий анапского поселка с использованием альпинистского снаряжения и страховки.

Из опубликованного видео неясно, занимаются ли участники хобби или организуют прыжок за деньги.

Полицейские Анапы инициировали проверку, по итогам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.

В середине июня на популярном у туристов аттракционе роупджампинга в Бразилии разбилась 21-летняя Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас. Перед прыжком инструкторы забыли прикрепить к ней страховочный канат. До поездки погибшая опубликовала в соцсетях послание со словами: «Кто был тем сумасшедшим, который позволил мне прыгнуть с моста?» — в котором многие увидели пророчество смерти.